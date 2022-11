Afrique du Sud: le prix Nobel de la paix de Frederik de Klerk volé par des inconnus

Ecouter cet article Ecouter cet article

La médaille du prix Nobel de la paix décerné il y a près de 30 ans au dernier président blanc d’Afrique du Sud, Frederik de Klerk, a été dérobée à son domicile du Cap, selon le site News 24. La découverte du vol a été faite par Elita Georgiades, la veuve de ce dernier qui, par ailleurs, soupçonnerait un de ses employés de maison.

Décédé le 21 novembre 2021, Frederik de Klerk n’a pas encore fait un an sous terre qu’il est toujours au cœur de la polémique. En effet, la médaille du prix Nobel de la paix de l’ancien président sud-africain a été volée à son domicile. Selon BBC et confirmé par la fondation FW de Klerk, le vol aurait eu lieu en avril dernier dans les appartements du dernier chef d’Etat blanc de la nation arc-en-ciel.

La Fondation FW de Klerk a déclaré que la médaille en or recyclé 18 carats avait été volée par une des employés. « C’est une ancienne femme de chambre qui travaillait pour la famille depuis sept ans. J’ai réalisé que nous avions été cambriolés en avril de cette année. Le 5 avril, je suis allé au coffre-fort et le coffre-fort était ouvert. Je revenais d’un voyage à l’étranger le 4, donc je me souviens des dates. Malheureusement, le coffre-fort était presque vide » a déclaré la veuve de Frederik, Elita Georgiades.

Selon la presse locale, la police sud-africaine n’a procédé à ce jour, à aucune arrestation dans le cadre de cette affaire, encore moins récupéré la médaille. Pour rappel, Frederik de Klerk est décédé à l’âge de 85 ans le 21 novembre 2021 et a été le dernier à diriger le pays sous l’apartheid (1989-1994) et vice-président de Nelson Mandela de 1994 à 1996. Tous deux ont reçu le prix Nobel de la paix en 1993.