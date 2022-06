Afrique Centrale: la FAO appelle à rapidement intensifier l’assistance humanitaire agricole

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les ressources naturelles, éléments essentiels à l’alimentation des millions de personnes, font face en Afrique Centrale à la réalité des changements climatiques. L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), consciente des effets de ces derniers n’a de cesse d’intensifier son assistance humanitaire agricole dans la sous région.

L’agriculture, la pêche et l’élevage entre autres sont autant de ressources naturelles qui permettent à des millions de personnes en l’Afrique centrale d’assurer leur alimentation et leurs revenus. Pourtant, ces secteurs sont soumis à des conflits socio-politiques et les phénomènes météorologiques extrêmes, principales menaces pour la sécurité alimentaire et moyen d’existence des populations qui en dépendent.

En effet, selon les nouvelles données du rapport mondial sur les crises alimentaires ( GRFC), il ressort que les taux de la faim et de la malnutrition dans le monde sont alarmants. Ainsi en 2021, environ 193 millions de personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire urgente nécessitant l’assistance urgente dans 53 pays et territoires. Pour la FAO, investir dans le secteur agricole est essentiel à la sauvegarde des moyens d’existence des ménages et à l’amélioration de la sécurité alimentaire en Afrique.

De ce fait, la FAO travaille étroitement avec les communautés et les institutions locales afin de prendre en compte et de traiter de manière inclusive les dimensions sociales , économiques et environnementales qu’impliquent l’aide humanitaire et le développement. L’objectif visé est d’améliorer la production, la nutrition, l’environnement et les conditions de vie des populations en Afrique Centrale.