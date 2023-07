Afrijet : 10 000 places disponibles à 49 500 FCFA vers Port-Gentil et 99 500 FCFA vers Franceville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Soucieux de rendre plus accessibles ses services, la compagnie aérienne Afrijet amplifie sa démarche promotionnelle pour toute la période estivale. C’est dans cette optique, qu’elle a lancé récemment une nouvelle offre promotionnelle en mettant à disposition des voyageurs 10 000 places au prix concurrentiel de 49 500 FCFA TTC vers Port-Gentil en aller simple et de 99 500 FCFA TTC vers Franceville.

Après avoir célébré le mardi 25 avril 2023 son 50 000ème passager à bord pour un billet de 49 500 FCFA, le leader du secteur aérien de la sous région, d’Afrique centrale poursuit sur la même lancée. C’est dans la droite ligne de sa politique de démocratisation des prix des billets qu’il a annoncé le lancement de cette nouvelle offre.

Ainsi, Afrijet met à la disposition de sa clientèle 10’000 places à vendre au prix de 49’500 FCFA TTC de / vers Port-Gentil en aller simple et au prix de 99’500 FCFA TTC de / vers Franceville. Il faut préciser qu’avec la mise en place de cette offre, la compagnie aérienne porte ses fréquences de vol à 25 aller/retour par semaine entre Libreville et Port-Gentil et à 15 aller/retour par semaine entre Libreville et Franceville.



À noter que ces tarifs sont valables uniquement dans ses points de vente, mais aussi sur le site web flyafrijet.online et l’application Afrijet. « Ces tarifs sont non remboursables et non modifiables, mais disponibles sur l’ensemble de nos vols », précise la compagnie aérienne. Par ailleurs, elle envisage également augmenter cette offre à bas prix, en fonction de la demande. Une ambition qui dénote du caractère citoyen de la compagnie qui depuis plusieurs années lutte pour rendre le transport aérien attractif en dépit d’un écosystème en pleine inflation, notamment par la mise en place de redevances aéroportuaires, des redevances des agences et de l’augmentation du prix du kérosène, entre autres.