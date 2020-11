Africa Talent Awards 2020: Creol à nouveau nominée, mais pour quel résultat?

Les nominations pour l’Africa Talent Awards, plateforme de reconnaissance des jeunes talents africains dans plusieurs domaines d’activité, ont été annoncées. Dans la course pour le trophée de la meilleure artiste féminine, on retrouve entre autres Janyce Moussitou Mackaya, aka Creol. Nominée pour la deuxième fois à cet événement, Creol va-t-elle enfin voir son travail récompensé?

L’édition 2020 de la remise de prix de l’Africa Talent Awards devrait se tenir le 26 décembre prochain à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Selon une publication rendue publique sur la page Facebook de ladite plateforme de reconnaissance, 450 talents africains ont été nominés dans plus de 20 catégories respectives. En lice dans le compte du Gabon, on retrouve Creol. La chanteuse y participera pour la seconde fois consécutive.

En effet, en 2019, elle figurait déjà parmi les 7 Gabonais nommés à cet événement. Mais Creol n’aura pas pu peser de tout son poids face à des artistes telles que Yemi Alade, Mimie, Vanessa Mdee, Sessime, et pas même Shan’L sa compatriote, pour remporter le très convoité titre de la meilleure artiste féminine de l’année.

Entre temps, depuis cette date, Creol a beaucoup fait parler d’elle. Même si on lui reproche toujours le fait de n’avoir dévoilé aucun album jusqu’ici, la chanteuse a quand même dévoilé plusieurs titres à l’instar de la Bougie chambre 144, Waka waka, ainsi que le vidéoclip de son titre Ova, en feat avec Zyon Stylei. Les jeux ne sont pas encore faits puisque les votes ne sont pas encore ouverts. Qu’à cela ne tienne on souhaite d’ores et déjà bonne chance à Creol pour le prix de « la gloire ».