Africa CEO forum 2022: Ossouka raponda porte étendard du Gabon à Abidjan

Le lundi 13 juin 2022, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a pris part à l’ouverture officielle de l’édition 2022 de l’Africa CEO Forum qui se tient à Abidjan en Côte d’Ivoire. Objectif, vendre la destination économique du Gabon pour obtenir de bonnes opportunités d’investissement et de nouveaux partenariats.

C’est en présence de plusieurs Chefs d’Etat et de plusieurs hommes et femmes d’affaires que se sont ouverts les travaux du plus grand rassemblement du secteur privé africain l’Africa CEO Forum à Abidjan en Côte d’Ivoire. Occasion pour le Gabon de présenter sa stratégie de développement économique et dresser un tableau d’opportunités d’investissements et les réformes engagées pour améliorer le cadre des affaires.

Ainsi durant deux jours, il sera question pour plus de 1500 participants présents à ce Forum d’échanger sur les stratégies qui permettront de relever l’économie du pays. Au cours des discussions, Rose Christiane Ossouka Raponda a décliné les opportunités d’investissements qu’offre le Gabon. « L’attractivité de notre environnement des affaires est une priorité de tous les instants. Nous ne ménagerons aucun effort pour garantir vos investissements dans le pays afin de favoriser, dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant, le développement de vos activités et celui de vos entreprises.», a déclaré le premier ministre.



Africa CEO Forum intervient dans un contexte de relance économique post-Covid 19. Ainsi, la forte mobilisation gouvernementale à Abidjan correspond aux vœux du Chef de l’Etat de diversifier l’économie du pays. Il faut pour ce faire, rassurer les investisseurs quant aux réformes en cours. Par ailleurs, Rose Christiane Ossouka Raponda a profité de ce voyage pour s’entretenir avec son homologue ivoirien Patrick Achi sur la question relative au renforcement de l’axe Libreville-Abidjan.

Geneviève Dewuno