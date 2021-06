AFG Holding: Sionle Yeo nommé directeur général et Antoine Ganga nommé secrétaire général

Le Conseil d’Administration d’AFG Holding SA, réuni ce mardi 01er juin 2021, a procédé à la nomination de Monsieur Sionle YEO au poste de Directeur Général d’AFG Holding SA et de Monsieur Antoine GANGA au poste de Secrétaire Général.

M. Sionlé YEO, précédemment Directeur Régional de la Société Générale pour l’Afrique Centrale et de l’Est a occupé de hautes fonctions notamment celles de Directeur Général Société Générale Ghana, Directeur Général de Société Générale Burkina Faso, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier et Informatique de Société Générale Côte d’Ivoire. Il totalise plus de trente (30) années d’expérience dans le secteur bancaire en Afrique sub-saharienne et Océan Indien.

Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Marseille et de l’Institut National Polytechnique de Grenoble, M. Sionlé YEO est également diplômé de l’Institut Technique de Banque de Paris (ITB).

M. Antoine GANGA, précédemment Directeur Général de la Banque pour l’Industrie et le Commerce des Comores (BIC – Comores), anciennement filiale du Groupe BNP Paribas en 2020, a occupé entre autres fonctions, celle de Directeur de la stratégie et celle de Responsable de développement au sein du groupe BNP Paribas IRB Participations pour l’Afrique.

Titulaire d’une Maîtrise et d’un DESS de Sciences Economiques de l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne, M. Antoine GANGA jouit de plus de vingt (20) années d’expérience dans le secteur bancaire en Afrique.

A l’issue de ces nominations, tous les administrateurs se sont joints au Président du Conseil d’Administration, pour souhaiter à M. Sionlé YEO et M. Antoine GANGA plein succès dans leurs nouvelles fonctions et missions.

A propos de Atlantic Financial Group (AFG):

Fondée par M. Kone DOSSONGUI, AFG est la holding financière d’Atlantic Group qui assure la supervision des activités du groupe dans le secteur financier (banque et assurance) avec plus de quarante (40) années d’expérience en Zones UEMOA, CEMAC et Océan Indien.

A la suite de l’acquisition des filiales de BNP Paribas en 2020 par AFG, le Groupe compte à ce jour des filiales bancaires et d’assurances en Afrique de l’Ouest, en Afrique Centrale et dans l’Océan Indien.

Acteur panafricain engagé dans le déploiement de solutions en faveur de l’inclusion financière, AFG poursuit sa stratégie d’expansion tout en capitalisant sur ses expériences dans les domaines de la technologie et de la banque pour offrir des services bancaires encore plus novateurs, axés essentiellement sur de nouveaux produits digitaux.