AFG finalise l’acquisition des filiales BNP Paribas aux Comores, au Gabon et au Mali

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time que Atlantic Financial Group (AFG), holding financière de Atlantic Group, a annoncé la finalisation de l’acquisition des filiales de la BNP Paribas aux Comores, au Gabon et au Mali. Une opération rendue possible grâce à l’obtention des autorisations préalables des différents régulateurs. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« Communiqué de presse

Douala le 13 décembre 2020,

Atlantic Financial Group (AFG), holding financière de Atlantic Group, annonce avoir finalisé l’acquisition des filiales de la BNP Paribas aux Comores, au Gabon et au Mali suite à l’obtention de l’ensemble des autorisations préalables des différents régulateurs.

Par ces acquisitions, le Groupe AFG affiche ses ambitions renouvelées d’acteur bancaire panafricain et détient désormais en plus de la Banque Atlantique Cameroun :

– La Banque pour l’Industrie et le Commerce- Comores (BIC – Comores)

– La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG),

– La Banque Internationale pour Commerce et l’Industrie du Mali (BICIM)

AFG consolide ainsi sa présence en Zone CEMAC (Cameroun et Gabon), marque son retour en Zone UEMOA (Mali) et s’ouvre de nouveaux horizons dans l’Océan Indien (Comores).

Le Groupe est aussi présent dans ces régions à travers ses compagnies d’assurances :

– Atlantique Assurances Bénin Vie

– Atlantique Assurances Bénin IARDT

– Atlantique Assurances Cameroun IARDT, – Atlantique Assurances Mali IARDT,

– AFG Assur Comores (Vie et non Vie)

Fort de l’expérience de Atlantic Group dans les Télécommunications (GSM, transmissions de données) et les Assurances, AFG ambitionne d’offrir à sa clientèle une expérience client renouvelée en étant un acteur digital intégré bancassurance qui développe un écosystème à même de favoriser l’inclusion financière.

Pour se faire, le groupe a engagé le processus de transformation digitale de l’ensemble de ses filiales, avec l’assistance technique de la SFI (filiale de la Banque Mondiale) et du cabinet français Onepoint.

A propos de AFG : Holding Financière de Atlantic Group fondée par l’homme d’affaires Ivoirien Koné DOSSONGUI, AFG est active dans le secteur bancaire francophone depuis plus de 40 ans et compte aujourd’hui quatre (4) filiales bancaires, cinq (5) filiales d’assurances, une banque d’affaires (AFG Capital) et une entité technologique (Digital Business Solutions). »