Affaire Zibi Abeghe: mise en délibéré pour le 22 février 2021

Alors que l’opinion publique nationale et internationale s’attendait à une véritable avancée ce lundi 18 janvier 2021 lors de sa comparution devant la Cour d’appel judiciaire de Libreville, il n’en est rien. Et pour cause, après 6 heures d’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 22 février prochain.

Ce lundi dès 9 heures, le Tribunal de première instance de Libreville refusait du monde. Au programme, la comparution devant la Cour d’appel judiciaire de Libreville de l’ancien député du 2ème siège du département du Haut-Ntem dont Minvoul est le chef-lieu. Un moment très attendu tant l’affaire a, maintes fois, été renvoyée.

Présent sur les lieux, Bertrand Zibi Abeghe qui croupit derrière les barreaux depuis septembre 2016 pour « instigation aux violences et voies de fait et détention illégale d’armes à feu », passera pas moins de 5 heures de temps durant une audience où ses conseils ont plaidé la relaxe pure et simple de leur client. Une longue attente qui faisait naître de l’espoir pour sa famille et ces personnes qui espéraient le voir ressortir libre.

Il n’en sera rien. Puisque celui qui s’est fait connaître du grand public en démissionnant en fracas du Parti démocratique gabonais (PDG) à Bolossoville, devant le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, a vu l’affaire le concernant être mise en délibéré pour le 22 février 2021. C’est à cette date qu’il devrait, somme toute, être fixé sur son sort.