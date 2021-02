Affaire Zibi Abeghe: le délibéré prorogé au 1er mars prochain !

Très attendu par les populations, le délibéré de l’affaire Bertrand Zibi Abeghe ne connaîtra pas son épilogue ce lundi 22 février 2021. Et pour cause, le Président du Tribunal a annoncé aux parties que le délibéré « est prorogé au 1er mars 2021 ». Soit dans une semaine !

« Le délibéré a été prorogé au 1er Mars 2021 ». C’est l’information majeure donnée par les conseils de Bertrand Zibi Abeghe après avoir reçu l’annonce du président du Tribunal. Ainsi, il n’y aurait eu aucun débat. Plus étrange, aucun motif justifiant cette prorogation n’a été donné.

Joint par téléphone par Gabon Media Time, un de ses avocats en l’occurrence Maître Cédric Maguisset s’est dit étonné de la tournure des choses. « Nous ne comprenons pas la décision du tribunal de Libreville. Ils ont quand même eu un mois pour se pencher sur le dossier et se prononcer », a-t-il déploré.

Alors, la famille, les acteurs de la société civile et quelques citoyens, qui militent depuis plusieurs années pour la libération de l’ancien député, et qui ont effectué le déplacement ce matin au Tribunal de première instance de Libreville ont une nouvelle fois été déçus. Le rendez-vous est donc pris pour le 1er mars 2021. Et ce, en espérant que cette fois sera la bonne.



Pour rappel, Bertrand Zibi Abeghe, qui est détenu depuis septembre 2016 à la prison centrale de Libreville a été jugé coupable par le tribunal correctionnel en juillet 2019 pour « instigation aux violences et voies de fait et détention illégale d’armes à feu » et condamné à 6 ans d’emprisonnement.