Affaire ONEP-Perenco: le verdict attendu lundi prochain !

Traduite en justice par l’Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) pour avoir imposé la vaccination contre la Covi-19 au mépris des dispositions du Code du travail, la société pétrolière Perenco Gabon sera fixée sur son sort le lundi 13 décembre prochain. C’est l’annonce faite par le juge de référé du Tribunal du travail qui a entendu les parties le mercredi 8 décembre dernier.

Le débat autour de l’imposition de la vaccination contre la pandémie à Coronavirus continue de faire grand bruit dans le monde du travail et plus particulièrement dans le secteur pétrolier. Et pour cause, certains opérateurs économiques se seraient arrogé le droit de rendre obligatoire cette mesure alors même que nous ne sommes qu’à la phase expérimentale des vaccins contre ledit virus. Toute chose qui rend inopérante cette décision de Perenco.



Fort de ses arguments et en dépit du dernier renvoi, l’Organisation nationale des employés du pétrole a bien fait face à Perenco devant le juge de référé du Tribunal du travail sis à Akanda. Au cours de l’audience, la société pétrolière a botté en touche en défendant qu’il ne s’agit pas de soumettre les employés à des règles arbitraires mais de garantir leur protection. Une défense qui peine à convaincre Sylvain Binet, Secrétaire général de l’ONEP. Le verdict sera rendu le lundi 13 décembre 2021 à 13 h.