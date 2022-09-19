lundi,19 septembre 2022
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Affaire N’zouba Ndama: réaction du parti Les démocrates

Andy Marvine Nze
Par Andy Marvine Nze
Le président du parti Les Démocrates Guy Nzouba Ndama © Gabonreview
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COMMUNIQUE DU BUREAU EXECUTIF NATIONAL DU PARTI LES DEMOCRATES

« CE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022, LE BUREAU EXECUTIF NATIONAL DU PARTI LES DEMOCRATES A TENU UNE REUNION DE CRISE, EN VUE DE PRENDRE ACTE ET D’APPRECIER LES INCIDENTS SUBIS PAR SON PRESIDENT, L’AMI GUY NZOUBA-NDAMA, A LA BRIGADE CENTRE DE LECONI.

FACE AUX VERITES ET CONTRE VERITES QUE CES INCIDENTS ALIMENTENT DANS LES CONVERSATIONS DES RESEAUX SOCIAUX, LE PARTI QUI SUIT ATTENTIVEMENT L’EVOLUTION DE LA SITUATION ENTEND AU PREALABLE S’ENTOURER DE TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRES, AVANT D’ORGANISER PROCHAINEMENT UN POINT DE PRESSE AUCOURS DUQUEL IL S’ATTACHERA D’EDIFIER L’OPINION NATIONALE ET INTERNATIONALE SUR LE FOND DE CETTE MISE EN SCENE HUMILIANTE.

FAIT A LIBREVILLE LE 18 SEPTEMBRE 2022

POUR LE BUREAU EXECUTIF NATIONAL
LE SECRETAIRE GENERAL,

Dr PAULIN OBIANG NDONG »

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Andy Marvine Nze
Andy Marvine Nzehttp://gabonmediatime.com
Fils de Lambaréné, passionné d'écriture et féru des réseaux sociaux, qui a à cœur d'informer sur l'actualité gabonaise et internationale. Avant j'étais chef de classe, maintenant je suis titulaire d'un Master en Sciences Politiques et relations internationales

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