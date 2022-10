Affaire Nzouba: l’argent transporté issu d’une vente de terrain à Pointe noire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le feuilleton Ministère public contre Guy Nzouba Ndama ne semble pas prêt de connaître son épilogue. Dernièrement convoqué devant le Tribunal correctionnel de Franceville, le président du parti Les Démocrates a révélé, preuve à l’appui, que l’argent qu’il transportait n’était que le fruit d’une vente d’une parcelle à Pointe-Noire à un investisseur.

On est assurément loin des schémas gargantuesques et fantasmagoriques présentés dans une certaine presse depuis l’interpellation de Guy Nzouba Ndama par des gendarmes à quelques encablures de la frontière Gabon-Congo à Kabala. En effet, si une certaine presse affirmait que l’argent serait un don du président congolais Denis Sassou Nguesso et que cela constituerait une infraction pénale, il n’en finalement rien.

D’ailleurs, devant les magistrats du Tribunal correctionnel de Franceville, Guy Nzouba Ndama est sorti de sa réserve pour éclairer la lanterne de l’opinion publique sur l’origine et la licité de la somme de 1,190 milliard de FCFA contenue dans 3 valises. L’ancien patron du perchoir a déclaré avoir procédé à la vente d’une parcelle de 9 700 m² sur le bord de mer à Pointe Noire, cité pétrolière et capitale économique du Congo.



La vente rendue effective à Boundji au nord du Congo, a donc emporté le transfert de propriété de Guy Nzouba Ndama au nouvel acquéreur. Lequel aurait déboursé la somme de 1 milliard 300 millions de FCFA pour contraindre le président du parti Les Démocrates à céder le titre de propriété du terrain. Ce qui, selon nos sources au Congo, est une pratique régulière vu l’engouement de cette cité pétrolière prisée pour ses plages. Les documents administratifs feraient foi de traçabilité. La décision des juges est attendue.