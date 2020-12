Affaire Nicolas Nguema: Georges Mpaga dénonce la procédure initiée contre Me Nzigou

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que Georges Mpaga a dénoncé l’arrestation ce jour de Nicolas Nguema, un des membres de ce mouvement. Le leader politique a été arrêté ce vendredi 4 décembre 2020 aux environs de midi par des agents de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire communément appelée « B2 ».

Le président du Réseau libre pour la bonne gouvernance (ROLBG), défenseur des droits des l’Homme est désormais résolu à accompagner Me Anges Kevin Nzigou contre la procédure dont il fait l’objet par la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire dans le cadre de l’affaire Santullo Sericom dont il est l’avocat.

Une procédure qui pour Georges Mpaga, défenseur des Droits de l’Homme, n’a pour seul but que de nuire à l’homme politique, du reste avocat inscrit au barreau du Gabon. « Maître Anges Kevin Nzigou, le principal avocat défenseur des droits de l’Homme au Gabon est victime depuis plusieurs jours d’une campagne de dénigrement orchestrée par une presse instrumentalisée dont l’objectif affiché est de nuire à ce brillant avocat », a-t-on pu lire.

Dans le but de soutenir Anges Kevin Nzigou, le Réseau libre pour la bonne gouvernance en sa qualité de leader dans la défense des droits de l’Homme et plusieurs autres organisations de la Société civile ainsi que les défenseurs des droits de l’Homme ont à coeur de « mobiliser tous les organismes et réseaux engagés dans la promotion et la défense des droits humains afin que les intrigues politiques, le harcèlement et les menaces le visant puissent immédiatement cesser », a-t-on pu lire.

A cet effet, une conférence de presse sera organisée ce vendredi 18 décembre à 14 heures pour formaliser le comité de soutien de Maître Anges Kevin Nzigou aux fins de mener une campagne intensive de communication sur sa situation.