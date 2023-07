Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une déclaration faite ce jeudi 27 juillet 2023 que la famille de Glen-Patrick Moundende a livré sa part de vérité. Las de voir leur regretté traîné dans la boue, ses proches ont révélé que le témoignage de la présumée victime de viol serait un tissu de mensonges « fabriqué dans les laboratoires de la manipulation politique ».

6, c’est le nombre de jours qu’il aura fallu aux membres de la famille de Glen Patrick Moundende. Devant la presse, elle a indiqué que ce compatriote a « été tué dans son sommeil par un escadron de forces de défense de la république gabonaise dans la nuit du vendredi 21 juillet 2023 ». S’en serait suivie une série de mensonges sur le déroulement des faits.

Glen-Patrick Moundende victime d’un assassinat ?

C’est en tout cas ce qu’a assuré la famille du regretté, abattu à Mandji dans le département de la Ndolou. Pour ses proches, Glen-Patrick Moundende se serait vu ôté la vie à la suite d’un raid des pandores. Lesquels auraient cherché à se faire justice après les affrontements qui ont occasionné la blessure d’un gendarme. Il aurait donc été pris en chasse et tué en retour.

Et ce, « sachant qu’il n’était plus armé, il ne représentait plus une menace à cet effet ». Aussi, la famille se dit soucieuse des victimes de cette colère de leur fils. À qui elle n’a pas manqué de présenter ses excuses pour les actions « déplorables » posées par le désormais feu Glen-Patrick Moundende. Seulement, refuse les allégations mensongères portées à son encontre.

Viol inventé, réputation salie !

« Glen-Patrick Moundende est présenté comme un assassin alors qu’il n’a tué personne », a indiqué le chef de famille. Cette version des faits qui ne reposerait sur aucune preuve ne serait donc qu’une « mascarade accompagnée des mises en scène dignes d’un film fiction ». La famille déplore une cabale visant à « salir l’image de notre fils disparu ».

En outre, sur la question du viol sur la jeune femme, la famille crie au mensonge. « Il n’y a aucune preuve d’une violence sexuelle. À ce sujet, nous demandons des contres expertises pour que la lumière soit faite sur cette prétendue violence sexuelle fabriquée dans les laboratoires de la manipulation

politique », a conclu le chef de famille.