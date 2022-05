Affaire Me Irénée Mezui: l’avocat attendu à la barre le 27 mai prochain !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Écroué à la maison d’arrêt de Port-Gentil depuis le 9 mars dernier pour escroquerie supposée, Me Irénée Mezui Mba comparaîtra le vendredi 27 mai 2022 en audience correctionnelle spéciale. L’information a été rendue publique le 10 mai dernier via une note d’information signée du Président du tribunal Christian Ambengat.

« Une audience correctionnelle spéciale se tiendra le vendredi 27 mai à 9h pour connaître l’affaire qui oppose Le MP & la Sogara, Sodexo, sieurs Léandre Anga et Boudzanga Ogowet Junior contre les nommés Me Mezui Mba Irénée, Ranozinault Hubert Charles et sieur Nguema Omvame Walburge Gontran », est-il indiqué dans une note d’information datée du mardi 10 mai 2022 et signée du président du tribunal Christian Ambengat.

En détention préventive depuis plus de 2 mois en dépit des demandes de mise en liberté pour vice de procédure constaté par le bâtonnier, le jeune avocat Me Irénée Mezui Mba devra donc effectuer le déplacement du tribunal dans moins de deux semaines. Droit dans ses bottes, le mis en cause devrait tout logiquement réitérer ses propos qui consacrent son innocence bien que l’opinion publique semble avoir admis le contraire.

Réputé intransigeant et de bonne moralité, Me Irénée Mezui Mba a néanmoins été interpellé pour présomption d’escroquerie à hauteur de 700 millions de francs CFA sur la Société gabonaise de raffinage (Sogara) ainsi que d’abus de confiance sur le collectif de déflatés de Sodexo. Selon les autorités judiciaires compétentes, ses complices seraient Hubert Charles Ranozinault et Walburge Gontran Nguema Omvame. Nous y reviendrons !