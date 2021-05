Affaire Kanga: la CAF reporte à nouveau sa décision

Réunis une nouvelle fois ce dimanche 16 mai pour étudier les éléments relatifs à la plainte de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), le jury de la Confédération africaine de football (CAF) n’a une nouvelle fois pas été en mesure de rendre sa décision. Il faut dire que de révélations en révélations, cette affaire prend des allures d’affaires d’État, alors même qu’on le rappelle, le Gabon a validé son ticket grâce à une éclatante victoire en mars dernier.

Deux semaines après avoir répondu à la saisine de la Confédération africaine de football (CAF) concernant l’affaire Kanga Guelor, la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) et sa consœur la Fecofa, étaient une nouvelle fois suspendues à la décision du jury disciplinaire réuni ce dimanche 16 mai. Censé trancher dans cet épineux dossier, celui-ci a néanmoins décidé (encore une fois), de reporter sa décision comme le révèle un nouveau communiqué.

En effet, désireuse de se donner du temps pour examiner la plainte et les différents éléments fournis par les deux parties, la Confédération Africaine de football a donc encore décidé d’ajouter du temps additionnel, en renvoyant les deux parties à leurs attentes respectives.

Un report qui va faire durer encore un peu le suspens, qui devient de plus en plus haletant, notamment pour les Panthères qui ont pourtant glané leur qualification de la plus belle des manières sur le terrain. Ce nouveau report continue donc de faire planer le doute sur la qualification de l’équipe nationale gabonaise sur sa participation à la phase finale de la coupe d’Afrique des nations.