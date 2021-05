Affaire Kanga Guelor: la CAF rejette «purement et simplement la plainte de la Fecofa»

Deux jours après avoir auditionné la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) et sa consoeur la Fédération congolaise de football association (Fecofa), le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) que préside Raymond Hack, a rendu sa décision. Comme il fallait s’y attendre, la CAF a « purement et simplement rejeté la plainte de la Fecofa », « déboutant » ainsi une fédération, qui multipliait les dérives sur fond de « mauvaise foi et de manipulation » comme le déplorait d’ailleurs la Fegafoot ce lundi.

Après deux reports successifs de son verdict dans la tristement célèbre affaire Kanga Guelor, la Confédération africaine de football (CAF) à travers son jury disciplinaire présidé par le sud africain Raymond Hack, a finalement rendu sa décision ce mercredi 26 mai. Comme il fallait s’y attendre, au regard de la faiblesse de l’argumentaire des dirigeants congolais, l’instance faitière du football africain a « purement et simplement rejeté la plainte de la la Fédération congolaise de football association (Fecofa) ».

En effet, auditionnée 30 minutes après sa consoeur devant les membres du Jury, la Fégafoot « restée fidèle à sa ligne de défense dans ce dossier » a donc finalement obtenu gain de cause, la CAF considérant notamment que les « prétentions » de la Fecofa portant sur l’existence d’une falsification de l’identité de Kanga Guelor n’étaient pas avérées. Replaçant ainsi le football au centre de cette affaire hautement médiatique, la CAF a par la même occasion réaffirmé son autorité.

Si cette décision peut tout de même être « attaquée devant le jury d’Appel » comme l’a souligné l’instance dirigée par Patrice Motsepe dans son communiqué, difficile néanmoins d’imaginer la Fecofa revenir à la charge. Pour ce qui est de la Fegafoot, elle pourra désormais se concentrer sur la préparation des prochaines échéances de la sélection en tête desquels, les qualifications pour la prochaine Coupe du monde.