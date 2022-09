Affaire Irénée Mezui: le verdict attendu ce mercredi 28 septembre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Placés sous mandat de dépôt pour escroquerie et abus de confiance à la Société gabonaise de raffinerie (Sogara), Me Irénée Mezui Mba, Me Hubert Ranozinault et Walburge Gontran Nguema Omvane devraient être fixés sur leurs sorts ce mercredi 28 septembre 2022. On s’achemine donc vers la fin d’un long feuilleton qui aura duré plusieurs mois.

C’est devant le Tribunal de première instance de Port-Gentil dans chef-lieu de la province de l’Ogooué-maritime que seront jugés Me Irénée Mezui Mba, Me Hubert Ranozinault et Walburge Gontran Nguema Omvane pour escroquerie et abus de confiance à la Société gabonaise de raffinerie. Selon une source proche du dossier, les 3 hommes de lois se seraient servis à hauteur de 719 millions de FCFA.

Une bagatelle somme qui auraient été versés par la Sogara au titre de dommages et intérêts dans l’affaire deflatés de la Sodexo contre cette entité. La Sogara n’aurait donc eu pour rôle que d’éponger la dette de Sodexo auprès de ses anciens employés qui réclamaient une dette initiale de 39 millions FCFA. Ce serait donc grâce aux calculs réalisés par Me Irénée Mezui Mba que le butin se serait révélé plus juteux.



D’ailleurs, Gabonactu révèle qu’à la barre, l’avocat au barreau du Gabon aurait reconnu avoir touché « la somme de 150 millions FCFA pour ses honoraires ». Moins impliqué dans la présumée stratégie, Me Hubert Ranozinault aurait encaissé 7 millions de FCFA. Quand le principal accusé Me Walburge Gontran Nguema Omvane aurait empoché « près de 466.000.000 de FCFA ». Les deflatés n’auraient reçu que des modiques sommes oscillant entre « 300.000 FCFA à 800.000 FCFA ». Nous y reviendrons !