Assises à même le sol, les sœurs et tante du regretté Glen-Patrick Moundende, abattu à Mandji par les gendarmes, ont exigé la restitution de sa dépouille. Selon la famille, la mémoire de leur consanguin a déjà été sali par la justice qui se serait faite juge et partie devant la presse.

La sortie médiatique de Roger Darnel Nguema Ondo censée rassurer les populations a finalement mis le feu aux poudres. En effet, certains reprochent au Procureur de Mouila de s’être prononcé hâtivement dans la condamnation du défunt. Tout en prenant la défense de ses bourreaux.

La Justice acquise à la gendarmerie ?

C’est ce qu’affirme la famille de Glen-Patrick Moundende. Informée de la fusillade qui aura coûté la vie à leur proche, cette dernière aurait tenté de prendre attache avec les autorités compétentes. En vain. Une déclaration qui tranche avec l’affirmation du Procureur de Mouila qui s’est dit informé depuis.

« Aujourd’hui maintenant le procureur de Mouila réagit. Mais quand cette histoire a commencé le procureur était où ? Nous sommes dans la Ngounié qui est représentée par un procureur qui devait aller sur les lieux », a déploré une sœur de la victime. Selon elle, ce sont les agents qui auraient juste rapporté leur version au parquet.

La dépouille de Glen-Patrick Moundende réclamée par sa famille

Résignée à l’idée de pouvoir compter sur les autorités judiciaires de Mouila, la famille éplorée a fait le plaidoyer d’une remise de corps inerte pour le respect de la mémoire. « On veut voir l’état du corps de Glen-Patrick Moundende. Et on va l’enterrer dignement […] Nous on veut seulement le corps. C’est tout ce qu’on veut », a indiqué un membre de la famille.

Non sans remettre en cause la version du parquet qui évoque 2 personnes prises en otage avant la jeune dame. Pour la famille, il ne s’agirait que d’une intox. Il est judicieux de préciser que cette requête a de faibles chances de prospérer. Et ce, au vu de l’enquête diligentée. Selon Roger Darnel Nguema Ondo, cette information judiciaire viserait à faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.