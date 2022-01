Affaire Ali Bongo-Appel à agir: le verdict connu le 25 février !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est devant l’assemblée plénière de la Cour de Cassation que le collectif « Appel à agir » représenté par Maître Irénée Mezui et Ali Bongo Ondimba représenté par Mes Minko-Mi-Ndong et Bhongo Mavoungou, ont livré une bataille juridique inouïe. Au terme de celle-ci, la Cour de céans a annoncé que le verdict sera connu le 25 février 2022.

Il faudra attendre 1 mois et 4 jours pour connaître l’épilogue de ce feuilleton judiciaire opposant Elza-Ritchuelle Boukandou, Jean Gaspard Ntoutoume Ayi et Nzigou Anges Kevin, membres du collectif « Appel à agir » au Chef de l’État Ali Bongo Ondimba. C’est ce qu’a annoncé l’assemblée plénière de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire gabonais ce vendredi 21 janvier 2022.

Entendues ce jour, les parties respectivement représentées par maîtres Minko-Mi-Ndong et Bhongo Mavoungou pour Ali Bongo Ondimba et Maître Irénée Mezui, ont dû croiser le faire pour chacune étayer ses allégations. Si l’appel à agir à réitéré ses doutes quant à l’état de santé du numéro un gabonais, ses conseils ont botté en touche en arguant qu’il était bien apte à assumer ses fonctions présidentielles. Au terme des débats, il a été annoncé que le verdict sera prononcé le 25 février prochain.