ADL : une gigantesque panne d’électricité à l’origine de l’annulation de plusieurs vols

Décidément, les coupures intempestives orchestrées par la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) n’épargne aucun secteur. La preuve avec le délestage survenu ce lundi 24 juillet à 23 heures qui a plongé l’ensemble de l’infrastructure de l’Aéroport international Léon Mba (ADL) dans le noir, empêchant l’atterrissage et le décollage des avions, rapporte le site Direct infos Gabon.

Selon les informations relayées par nos confrères, cette « gigantesque panne d’électricité » serait survenue depuis le lundi 24 juillet 2023 à 23 heures. Depuis lors, l’ensemble des installations aéroportuaires sont privées de courant. Il s’agit notamment de la tour de contrôle de l’Asecna qui sert à diriger les avions au cours de leurs manœuvres d’atterrissage et de décollage ainsi que leurs cheminements sur les voies de circulation de l’aérodrome. Il en va de même pour les autres bâtiments annexes.

Plusieurs vols annulés à l’ADL

« Tous les groupes électrogènes sont défaillants. Le Vol Air Côte d’Ivoire est le seul à avoir atterri avec le balisage d’urgence », indique une source citée par Direct infos Gabon. Selon des sources contactées par Gabon Media Time, plusieurs vols en partance de Libreville ont dû être annulés tandis que les vols qui devaient atterrir à l’Aéroport de Libreville ont dû être réorientés à l’aéroport de Malabo en Guinée-Équatoriale.

Il faut souligner que cette situation aura une conséquence incalculable sur le plan financier. En effet, la réorientation des vols qui devaient atterrir à Libreville vers un autre aéroport aura indubitablement un coût. Ce dernier sera supporté par l’État gabonais. « En réorientant les avions à Malabo, il faut payer les frais de parking, les hôtels pour les passagers et le kérosène que les compagnies doivent recharger… Il est donc clair que les autorités aéroportuaires de Guinée-Équatoriale enverrons la facture à l’Asecna qui la ferra suivre à l’État gabonais », nous a confié une source proche de l’agence panafricaine.

La SEEG au banc des accusés une fois de plus !

Si la Société d’énergie et d’eau du Gabon et les techniciens de l’Asecna seraient à pied d’œuvre depuis 3 heures du matin pour rétablir l’électricité, ce délestage met une fois de plus l’incapacité de l’entreprise en charge de la production, du transport et de la commercialisation de l’énergie à assurer un service de qualité auprès de sa clientèle. Pis, cette situation dénote d’une véritable incompétence de ses responsables lorsqu’on sait le rôle stratégique d’un aéroport dans l’économie d’un pays.

Outre ce fait, il est également à déplorer le silence pour le moins curieux non seulement du concessionnaire GSEZ Airport mais surtout du gouvernement d’Alain Claude Bilie-By-Nze qui depuis la survenance de ce grave incident n’a pas daigné communiquer.