ADL: le service «Sikka» pour faciliter la circulation des voyageurs célèbre ses 1 an

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 14 avril 2022, marquait la première année d’existence du service Sikka. Entre avancées considérables et résultats très concrets, particulièrement dans la prise en charge du transport de bagages et la prise en charge des voyageurs, Handling Partner Gabon a célébré cette journée sur fond de perspectives encourageantes.

Le service SIKKA a célébré sa première année d’existence ce jeudi 14 avril 2022. Autour notamment des employés et des opérateurs économiques, la société dirigée par Olivier Berni, a dressé son bilan. Entre avancées considérables et résultats très concrets au vu des services offerts dans la prise en charge personnalisée des voyageurs, c’est un service « Sikka » plein de perspectives et de promesses après un peu plus de 12 mois.

Le directeur général d’Handling Partner Gabon Olivier Berni © GMT

Ainsi, plus d’un an après, les dirigeants de Handling Partner Gabon ont à nouveau présenté « Sikka ». Lequel se définit comme un service qui facilite les démarches des voyageurs en leur offrant la possibilité de souscrire à des services dédiés et personnalisés lors de l’arrivée ou du départ. L’offre se décline en 3 Pass, Silver, Gold et Platinium. Chaque pass permet aux voyageurs ayant souscrit d’éviter des désagréments, notamment les files d’attente a l’immigration ou lors des contrôles de sûreté et ce, grâce à un poste mis à leur disposition au sein de l’aéroport.

Pour sa part, l’administration est satisfaite de l’avancée et du succès du service Sikka après 1 an de fonctionnement seulement. « Nous avons pris un énorme risque en mettant en place ce service qui a été lancé en pleine crise de la pandémie de Covid-19. Un an après, nous sommes plus que satisfaits. Occasion pour nous de remercier la clientèle et les collaborateurs déployés sur le terrain et qui fournissent un énorme travail mais également nos partenaires ».

Fruit d’un partenariat exclusif de l’Etat gabonais au terme d’une convention de concession, Handling Partner Gabon a été créé le 1er mai 2007. C’est une société d’assistance aéroportuaire en escale dont le siège se situe au sein de l’Aéroport international Léon Mba. Avec le lancement de « Sikka », la société entend plus que jamais se montrer à la hauteur des défis qui lui seront proposés.