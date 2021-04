ADL: Handling Partner Gabon ouvre son service «Sikka» pour faciliter la circulation des voyageurs

Le mercredi 13 avril 2021, le hall de l’aéroport international Léon Mba de Libreville a servi de cadre au lancement du service Sikka par Handling Partner Gabon. Un service lancé par la société d’assistance en escale qui a pour objectif d’offrir la possibilité de souscrire à des services dédiés et personnalisés lors de l’arrivée ou du départ de voyageurs.

C’est en présence du ministre des Transports Brice Paillat que cette entreprise qui était en première ligne lors de la réception des premières doses du vaccin Sinopharme le vendredi 12 mars dernier, a procédé, au cours d’une cérémonie qui s’est voulue conviviale et dans le respect des mesures barrières, à la présentation d’un nouveau service avec pour but d’offrir à l’ensemble des passagers des meilleures prestations.

Ainsi, lors de la présentation de ce service, le directeur général de Handling Partner Gabon Olivier Berni a présenté « Sikka » comme un service qui facilitera les démarches des voyageurs en leur offrant la possibilité de souscrire à des services dédiés et personnalisés lors de l’arrivée ou du départ de voyageurs. L’offre se décline en 3 Pass, Silver, Gold et Platinium. Chaque pass permet aux voyageurs ayant souscrit d’éviter des désagréments, notamment les files d’attente a l’immigration ou lors des contrôles de sûreté et ce, grâce à un poste mis à leur disposition au sein de l’aéroport.

Autres avantages qu’offrent les services de Handling Partner Gabon, l’enlèvement ou la livraison des bagages à domicile, le transport en véhicule avec chauffeur vers l’aéroport, l’obtention d’un numéro de téléphone au Gabon ou encore un massage relaxant avant embarcation.

Le directeur général de Handling Partner Gabon Olivier Berni échangéant avec le ministre des Transports Brice Paillat et directeur général de GSEZ Airport Igor Nyambie Simard

Au terme de sa présentation, le Directeur général de Handling Partner Gabon n’a pas manqué d’exprimer sa volonté de faire de l’ADL une référence en termes de prestations offertes. « Cet investissement permettra de donner à l’aéroport une nouvelle attractivité et surtout une meilleure qualité de service aux passagers pour la satisfaction des compagnies aériennes. » a-t-il déclaré.



Fruit d’un partenariat exclusif de l’Etat gabonais au terme d’une convention de concession, Handling Partner Gabon a été créé le 1er mai 2007. C’est une société d’assistance aéroportuaire en escale dont le siège se situe au sein de l’Aéroport international Léon Mba.