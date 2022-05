Accident de Mouila: les précisions d’Olam Palm Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time que l’entreprise Olam Palm Gabon (OPG) a tenu à apporter des précisions suite à l’accident survenu le vendredi 20 mai 2022 au niveau du poste de sortie du pk 19 dans la localité de Mouila. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« Un prestataire de service qui transportait du personnel à destination de notre entreprise OPG a fait une sortie de route occasionnant un accident le matin du 20 Mai 2022 dans la région de Mouila. Les autorités et OPG se sont rendus sur place immédiatement pour constater la situation et déclencher les mesures d’urgence. OPG a mis à disposition ses ambulances et médecins pour venir en aide aux blessés, qui ont été évacués dans les hôpitaux régionaux.

Le véhicule de transport du prestataire était homologué, et notamment équipé d’un limiteur de vitesse. Une enquête des autorités établira les causes exactes de l’accident, en sachant qu’un test d’alcoolémie pratiqué sur le conducteur à l’hôpital s’est révélé positif.

OPG, de concert avec le prestataire et les autorités, se porte au chevet des blessés et continuera à appuyer la gestion des soins autant que nécessaire ».