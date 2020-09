Accident de la circulation: 111 morts en 2019 au Gabon

Il n’est un secret pour personne que les accidents de la route demeurent l’une des plus grandes causes de décès dans le pays. Avec plus d’une centaine de décès enregistrés en 2019, la question de la sécurité routière demeure une véritable épine sous le pied des pouvoirs publics qui peinent à résoudre ce problème.

La route aura été particulièrement meurtrière en 2019. Selon des statistiques émanant d’une part de la Gendarmerie nationale et d’autre part de la Direction générale de la sécurité routière (DGSR), le Gabon a enregistré 1513 accidents de la route, soit un taux d’accroissement entre 2018 et 2019 de l’ordre de 81,97%.

De manière plus détaillée, le pays a enregistré 648 blessés et 111 morts en 2019 soit un taux d’accroissement entre 2018 et 2019 de près de 243%. Pour de nombreux acteurs du secteur, ces statistiques sont consécutives aux comportements à risque au volant. C’est l’arrêté 0007/MTL du 30 octobre 2017 qui réglemente le comportement de l’automobiliste lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur. Ainsi, sont interdits la conduite en état d’ivresse, l’utilisation du téléphone portable au volant ainsi que ses accessoires non incorporés, l’utilisation d’un lecteur DVD à l’avant ou de tout autre écran non destiné à la conduite.

Autre comportement proscrit, la conduite sous l’emprise de stupéfiants, la consommation de boissons et autres aliments, l’utilisation de tout dispositif supplémentaire susceptible d’altérer la concentration du conducteur, l’émission de musique entendue hors de l’habitacle. Autant de comportements qui devraient donc donner lieu à de fortes amendes ou des interpellations des forces de l’ordre.