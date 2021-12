Abus sexuels: interpellé, Maître «Chaka» clame son innocence

Ecouter cet article Ecouter cet article

Premier encadreur suspendu pour abus sexuels présumés sur des jeunes pratiquants de taekwondo, Me Martin Aveyra alias « Chaka » a clairement indiqué qu’il est innocent. Pour lui, il s’agirait bien plus d’une « campagne de nuisance de ma personne » par un parent d’élève qui lui en voudrait sans cause légitime, rapporte Gabonallsports.

Cité comme un prédateur sexuel par Romain Molina, journaliste d’investigation français, par qui est arrivé la tempête que connaît le monde du sport gabonais, Me Martin Aveyra alias « Chaka » crie au mensonge et à la calomnie. Très respecté par ses pairs, le présumé pédocriminel récuse les allégations qui sont portées contre sa personne. Lesquelles ne concourent pas à vendre sa réelle image.

Dans un court entretien accordé à notre confrère Gabonallsports, le mis en cause s’exprime à cœur ouvert. « Je ne reconnais pas ces faits. Il s’agit d’un enfant que j’ai pris dans mon club à 8 ans pour en faire un champion du Gabon et une ceinture noire. Il voulait simplement quitter le club et a déclaré que je lui ai fait des attouchements. Ce que je ne reconnais pas et que j’ai signifié à son père », s’est défendu Me Chaka.

Avant de poursuivre en interpellant celui qui lui en voudrait. « Je crois qu’il s’agit d’une campagne de nuisance de ma personne par ce parent à qui je ne dois rien du tout », a-t-il souligné. Non sans préciser que ce parent d’élève taekwondoïste lui aurait présenté des excuses 6 mois après avoir fomenté des accusations contre sa personne. Pour ce qui est de la suspension dont il fait l’objet, Me Chaka s’est dit outré par l’attitude de la Ligue de taekwondo de l’Estuaire qui n’aurait jamais tenté de l’écouter ou pris ses appels. Nous y reviendrons !