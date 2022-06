Aaron Boupendza: «la Fegafoot va nous faire perdre un match sur tapis vert»

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un post devenu viral sur Facebook que Aaron Salem Boupendza a poussé un gros coup de gueule après les couacs constatés durant la préparation du match face aux Léopards de la République démocratique du Congo (RDC). L’atout offensif numéro 1 a déclaré « toujours la même chose, la Fegafoot va nous faire perdre un match sur tapis vert».

La vedette gabonaise d’Al Arabi SC en Qatar Star League Aaron Salem Boupendza a décidé de sortir de sa réserve en tapant du poing sur la table quant à la situation déplorable que traverse la délégation gabonaise à Barcelone en Espagne. Dans une publication vieille d’à peine 15 minutes, l’ancien attaquant du CF Mounana tire à boulets rouges sur l’instance faîtière du football gabonais. « Toujours la même chose, la Fegafoot va nous faire perdre un match sur tapis vert », a-t-il déploré.

Par ailleurs, celui qui vient d’hériter du dossard n°9 des Panthères du Gabon après le retrait de Pierre-Emerick Aubameyang, a appelé au ressaisissement de la part des dirigeants. « Il faut que les choses soient dites pour le bien de notre pays, de notre football », a-t-il martelé. Non sans demander à la Fédération gabonaise de football de prendre ses responsabilités et de cesser de toujours rejeter l’anathème sur les internationaux qui doivent conjuguer avec les pires conditions pour porter haut le pays.

« C’est facile de cracher sur les joueurs et de tout mettre sur leur dos. Mais il est temps que les politiques et les gens de la fédération assument leurs responsabilités sinon, on va dans le mur », a-t-il fustigé. Tout en se montrant disposé à subir le courroux de ceux qu’il indexe. « Tant pis si ces lignes me valent une sanction, je préfère être sacrifier si cela permet de faire avancer les choses », a conclu Aaron Salem Boupendza. Une véritable diatribe, somme toute, opportune.