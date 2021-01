Aaron Boupendza, d’enfant terrible en France à machine à buts en Turquie

Ancien enfant terrible des Girondins de Bordeaux où il est arrivé à seulement 20 ans en provenance du CF Mounana, Aaron Boupendza revit dans le sud de la Turquie. Arrivé l’été dernier loin de sa meilleure forme chez le promu Hatayspor, le natif de Moanda n’aura mis que quelques mois pour s’imposer comme la valeure sûre de Süper Lig, avec déjà pas moins de 12 buts inscrits en 15 matchs faisant de lui le 7ème meilleur buteur européen et le meilleur buteur de son championnat.

Que ce soit en pur numéro 9 ou sur un côté, l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux et du CF Mounana affole les compteurs. Véritable terreur pour les défenses, celui qui est allé au bras de fer avec sa direction l’été dernier pour réclamer plus de temps de jeu, est aujourd’hui la principale attraction d’un championnat turc en pleine effervescence après chacune de ses réalisations.

Véritable artilleur et auteur déjà de 12 buts dont un quadruplé et deux doublés lors de ses quatre derniers matchs, Aaron Boupendza s’éclate à Hatayspor, au grand dam du club au scapulaire qui doit nourrir quelques regrets. Portant son équipe qui occupe une surprenante 6e place au classement avec 13 points d’avance sur l’actuel premier relégable, le buteur gabonais est dans une forme resplendissante.

Actuel meilleur buteur du championnat turc devant l’expérimenté Camerounais Vincent Aboubakar, et 7ème meilleur buteur européen tout juste derrière Mohamed Salah et à égalité avec Erling Braut Håland, l’ancien enfant terrible du Gironde a bien changé. Un nouveau statut qui devrait lui ouvrir les portes d’une écurie plus prestigieuse l’été prochain, lui qui n’avait coûté que 300 000 euros à Hatayspor.