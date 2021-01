Aaron Boupendza claque un nouveau doublé et offre la cinquième place à son équipe

Quelle semaine pour Aaron Boupendza! Après avoir claqué un retentissant quadruplé en une mi-temps ce mardi face à Antalyaspor, le jeune international gabonais de 24 ans s’est une nouvelle fois distingué. En effet, face à Konyaspor ce samedi pour le compte de la quinzième journée de Süper Lig, l’ancien Bordelais s’est offert un doublé,, assurant ainsi la victoire de son équipe.

Arrivé sur la pointe des pieds cet été après un départ mouvementé des girondins de Bordeaux, le fantasque attaquant gabonais Aaron Boupendza a réussi en quelques mois à se faire un nom dans le sud de la Turquie et plus généralement en Süper Lig Turque. Et pour cause, l’ancien girondin n’en finit plus de marquer.

En effet après son quadruplé inscrit ce mercredi face à Antalyaspor, le natif de Moanda a inscrit ce samedi deux nouveaux buts contre Konyaspor synonyme aussi bien de cinquième place au classement pour son équipe que de première place au classement des buteurs pour lui. Une performance qui fait les gros titres en Turquie ce dimanche.



Auteur désormais de 9 réalisations en 13 matchs dont une merveilleuse enroulée dans la lucarne du gardien de Konyaspor, l’attaquant international gabonais a réussi son adaptation et prouve qu’il est l’un des tout meilleurs attaquants du vieux continent cette saison. Une bonne nouvelle pour Patrice Neveu dans l’optique de la poursuite des éliminatoires de la prochaine CAN.