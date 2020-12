54ème anniversaire de l’AGP: les journalistes édifiés sur les principes de base de l’écriture journalistique

Dans le cadre de la célébration de ses 54 ans d’anniversaire, l’Agence gabonaise de presse (AGP) a organisé du 30 novembre au 2 décembre 2020, une session de formation au bénéfice des journalistes tous supports de diffusion au Gabon. Une initiative louable visant à renforcer les compétences des professionnels de médias, notamment sur les bases de l’écriture agencière et audiovisuelle.

Pour son 54ème anniversaire, l’Agence gabonaise de presse (AGP) a décidé de placer les journalistes gabonais au centre de ses festivités. Témoignant d’une longue et riche expérience dans le domaine du journalisme, l’AGP a souhaité transmettre son savoir à la nouvelle génération de journalistes gabonais.

Il s’agissait donc pour les journalistes de se réapproprier via des ateliers les base de l’écriture journalistique, notamment l’écriture agencière, l’écriture audiovisuelle ainsi que les rouages relatifs à la production et à la postproduction. L’objectif étant de rendre le secteur plus compétitif et ses professionnels plus efficace dans leurs différents travaux quel que soit le domaine d’action.

En substance, ce qu’il faudrait retenir de manière générale, c’est qu’une bonne information est celle qui est « complète, exacte, précise, pertinente et dans le bon langage ». Le bon langage est celui qui est « clair et approprié au public visé ». Tout bon article doit « comporter un message essentiel et un seul ». Le message essentiel devrait être retrouvé dans « le titre et le corps de l’article ».