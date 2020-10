«21 ans 1 cancer 1 sein en moins», le combat de Samantha Elke Menie

« 21.1.1 » c’est le mot clés de l’association de Samantha Elke Menie Prateaux, via laquelle, la jeune femme de 28 ans s’appuie sur son histoire pour sensibiliser de nombreuses jeunes femmes et même des hommes à lutte contre le cancer du sein. En ce mois d’octobre, entièrement dédié à ce combat noble via la campagne dite Octobre Rose, l’association affûte à nouveau ses armes.

« 21 ans 1 cancer 1 sein en moins », c’est l’histoire de Samantha Elke Menie Prateaux. Une jeune femme déclarée positive au cancer du sein à 17 ans, à 21 ans elle a pu vaincre la maladie après avoir subit une mastectomie ( ablation du sein). Considérée aujourd’hui comme une héroïne, « une warrior », elle a fait de la lutte contre le cancer du sein son cheval de bataille.

C’est en 2013 que son association voit le jour. Elle y met du sien, de son temps, son énergie pour sensibiliser via des actions concrètes, aussi minimes soient-elles des jeunes femmes, voire des hommes dans les lycées et collèges, et pour soutenir les personnes déjà atteintes de cancer. Son credo, le cancer est une affaire de tous. « Le cancer du sein ne fait pas de distinction de sexe, d’âge, de réligion, d’origine, etc. Il frappe et bouleverse des vies, même dans votre entourage. Vous l’ignorez peut–être mais nous avons tous un rôle à jouer dans cette histoire », explique la jeune femme.

Pour Samantha, la lutte passe surtout et avant tout passe un dépistage précoce et régulier. « Faisons nous dépister et parlons-en autour de nous », a-t-elle insisté via la page Facebook de son association « 21 ans 1 cancer 1 sein en moins ». Elle conseille par ailleurs d’avoir confiance en soit et d’être à l’écoute de son corps. « (…) Le plus souvent le corps médical doute de la possibilité d’un cancer chez une adolescente ou jeune femme de moins de 30 ans (…) Si le corps médical met en doute votre ressenti sur votre corps, changez de structure, effectuez des examens approfondis afin d’obtenir des réponses concrètes », conseille-t-elle.