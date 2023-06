10Km de Franceville : le comité d’organisation en mission de reconnaissance

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis le lundi 05 juin dernier, les membres de Everest Media, organisateurs du 10Km de Franceville autrement dénommé Run in Masuku séjourne dans la ville éponyme. Une descente de terrain qui a pour objectif de procéder à une reconnaissance du parcours, mais qui a également permis d’échanger avec les autorités de la ville et d’annoncer l’ouverture des inscriptions.

Composé de Claude Bourobou, responsable logistique, Serge Aimé Lafleur, responsable communication en charge des autorités et Sorella Meiye, chargée des partenariats, cette délégation a tenu s’entretenir avec les autorités de la localité au sujet de la prochaine édition du 10Km de Franceville. Une rencontre au cours de laquelle les organisateurs ont présenté le coordinateur adjoint, Benoît Grenier qui veillera au bon déroulement des préparatifs.

Profitant de cette occasion, les membres de la délégation ont annoncé l’ouverture des inscriptions. En effet, pour cette 4ème édition, les coureurs amateurs et professionnels pourront s’inscrire dès la troisième semaine de juillet. Dans la foulée, ils ont également sillonné le parcours afin de déterminer les aménagements nécessaires.

Le 10Km de Franceville, un marathon à succès

Le 10 km de Franceville est à ce jour, le marathon le plus relevé d’Afrique. En effet, la course est pour la deuxième année consécutive labellisée Road Race par la World Athletics. Un parcours aux courbes uniques qui font de cette compétition gabonaise la course la plus laborieuse d’Afrique.

Rappelons que le 10km de Franceville est la troisième compétition de course sur le territoire gabonais. Elle a pour but de sensibiliser sur les bienfaits du sport en général et de la course en particulier. Cette course a également l’ambition de préparer les Gabonais au marathon international du Gabon ainsi qu’aux autres compétitions internationales.

Remportée par l’Erythréen Amare Samson, la 3ème édition a eu du succès. Le 10 km de Franceville, c’est trois courses. Une de 3km pour les 12-15 ans dénommée la kids run et deux de 10km qui voit compétir d’un côté les femmes et d’un autre les hommes. Cette année les organisateurs se sont fixé pour objectif de réunir 1000 participants pour le 3 km et 5000 pour le 10 Km.