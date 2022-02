«1 Mois, 1 Cause»: Canal+ et Gabon 24 sensibilisent sur les risques liés à la consommation de la viande de brousse

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans une émission spéciale de 52 minutes tournée au Gabon par les équipes de production de Gabon 24, la chaîne donnera la parole à plusieurs intervenants membres des pouvoirs publics, de la société civile ou encore d’ONG panafricaines engagées, comme WildAid, pour témoigner de l’importance de réduire la consommation de produits issus de la faune sauvage et garantir la conservation de la biodiversité. La diffusion de ce programme est prévue pour ce jeudi 24 février 2022 à 21 heures sur Gabon 24 et sur la page Facebook de Canal+ Gabon.

Dans le cadre de son programme 1 Mois, 1 Cause, qui a pour objectif de soutenir des actions associatives essentielles au développement durable de l’Afrique, le groupe Canal+ Gabon a consacré ce mois de février 2022 à la cause « Environnement et patrimoine : biodiversité, ville durable, préservation du patrimoine historique ». Avec Gabon 24, Canal+ Gabon s’est engagé à co-produire un programme portant sur la sensibilisation sur les risques et dangers que représente la consommation de la viande de brousse.

Intitulée « La grande bataille pour la biodiversité » cette émission tournée par les équipes de production de Gabon 24 dans différentes localités du pays, met en évidence les principaux dangers du trafic/consommation de la viande de brousse, un fléau pour la faune sauvage et la sécurité alimentaire. En danger de disparition, la chasse illégale de mammifères terrestres, à l’exemple du pangolin, constitue la principale menace du trafic de viande de brousse.

Soutenu par Canal+ Gabon, dans cette émission de 52 minute, Gabon 24 donnera la parole à plusieurs intervenants membres des pouvoirs publics, de la société civile ou encore d’ONG panafricaines engagées, comme Brainforest ou WildAid, pour témoigner de l’importance de réduire la consommation de produits issus de la faune sauvage et garantir la conservation de la biodiversité. Pour la directrice de Gabon 24, Laure Bigourd, « cette thématique tombe à point nommé lorsqu’on connaît le leadership du Gabon en matière de préservation de l’environnement, de lutte contre le réchauffement climatique ».

A travers des contenus exclusifs tels que des émissions et magazines spéciaux, des fictions et documentaires thématiques, tournés dans le cadre de ce programme « 1 Mois, 1 Cause » l’ensemble des chaînes Canal+ en Afrique se mobilise pour faire rayonner des actions solidaires à l’antenne et donner la parole à tous ces héros encore inconnus.