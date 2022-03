Liga: Aubameyang et le Barça s’offrent le scalp du Real Madrid !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est devant les supporters du Santiago Bernabéu lors de la 29ème journée de Liga Santander que Pierre-Emerick Aubameyang et les blaugranas ont remporté une victoire de prestige. En effet, double buteur dans son premier classico, « Auba » a été suivi par son jeune coéquipier Ronald Araujo et Ferran Torres pour un succès de 0-4 à Madrid.

Pierre-Emerick Aubameyang est définitivement « un cadeau tombé du ciel » pour le FC Barcelone. Et pour cause, l’international gabonais ne manque pas de prouver au board catalan que le relancer après une mauvaise passe à Arsenal n’était pas fortuit. En seulement 9 titularisations, « Auba » a déjà claqué 9 buts dont un décisif pour la qualification en ¼ de finale de Ligue Europa face à Galatasaray.

Lors du classico comptant pour la 29ème journée de Liga Santander, « Auba » a ouvert la marque de la tête en coupant un centre d’Ousmane Dembélé. Quelque 9 minutes après, Ronald Araujo va doubler la mise d’une tête. S’en suivra une master class ponctuée par une passe de PEA pour un 3eme but de Ferran Torres. La fête s’achèvera sur un 2e but individuel du gabonais et un 4ème pour le Barça.

Pour information, en 7 matchs disputés contre le Real Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang a marqué 7 buts et délivré 2 passes décisives. Et ce, sous les couleurs du Borussia Dortmund et bien-sûr la tunique catalane. Autant dire que le capitaine des Panthères du Gabon apprécie jouer contre les Madrilènes qu’il s’agisse de jouer à domicile ou à l’extérieur. De bonne augure pour les éliminatoires de la CAN 2023.